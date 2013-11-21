LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitim Ã–ÄŸretim ve AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼

LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitim, Ã–ÄŸretim ve AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n amacÄ±, alanÄ±yla ilgili karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± etik kurallarÄ± gÃ¶zÃ¶nÃ¼ne alÄ±p bilimsel yÃ¶nteminÂ basamaklarÄ±na uygun olarak Ã§Ã¶zebilen ve uygulanabilir Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri getirebilen, bilgi birikimine katkÄ±da bulunabilecek araÅŸtÄ±rmacÄ± ve uzmanlar yetiÅŸtirmektir.Â Bu amaÃ§la EnstitÃ¼mÃ¼z, temel ve uygulamalÄ± araÅŸtÄ±rmalara Ã¶ncelik vererek Ã¼niversite ve ilgili toplumsal birimler arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi ve eÅŸgÃ¼dÃ¼mÃ¼ geliÅŸtirmeyi,Â Ã§alÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kabilecek sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmeyiÂ ve olanaklar Ã§erÃ§evesinde uygun Ã§alÄ±ÅŸma ortamlarÄ± yaratmayÄ± kendisine ilke edinmiÅŸtir.

EnstitÃ¼mÃ¼zde; fen, saÄŸlÄ±k ve sosyal bilim alanlarÄ±nÄ± iÃ§eren yÃ¼ksek lisans ve doktora programlarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmektedir.Â Programlara gÃ¶re eÄŸitim dilleri Ä°ngilizce ve TÃ¼rkÃ§e olarak deÄŸiÅŸmektedir.

Tezsiz yÃ¼ksek lisans programlarÄ±Â 30 kredilik 10 ders ile dÃ¶nem projesi dersinden; tezli yÃ¼ksek lisans programlarÄ± 21 kredilik 7 ders, kredisiz bir seminer ve tez Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan oluÅŸmaktadÄ±r. Doktora programlarÄ±nda ise, toplam 21 krediden az olmamak koÅŸuluyla en az 7Â ders, bir seminer, yeterlik sÄ±navÄ± ve tez Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± bulunmaktadÄ±r.

EnstitÃ¼mÃ¼z lisansÃ¼stÃ¼ dÃ¼zeydeki eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ulusal ve uluslararasÄ± bilimsel araÅŸtÄ±rma etkinlikleri ile Ã¶ncÃ¼ bir kurum olma yolunda Ã¶nemli adÄ±mlar atmaktadÄ±r.

LÄ°SANSÃœSTÃœ EÄžÄ°TÄ°M, Ã–ÄžRETÄ°M VE ARAÅžTIRMA ENSTÄ°TÃœSÃœ BAÅžVURU FORMU